Manisaspor'un gençleri dolu dizgin

Manisaspor'un altyapısı önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Manisaspor U18 Takımı da yerel ligde Manisa şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Manisaspor U18 Takımı, Manisa U-18 Yerel Lig'inde Muradiye Sahası'nda gerçekleştirilen final karşılaşmasında Karaköyspor FK'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Manisaspor U18 Takımı 4-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. Kulüp Başkanı Ümit Atlı, "Takımımızı ve teknik ekibimizi başarılarından dolayı tebrik eder, Karaköyspor FK'ya bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz" dedi.

Bu sezon Manisa'da U18 Yerel Lig'inde 3 şampiyonun olacağı öğrenilirken, Salihli Belediyespor ve Manisaspor U18 takımlarının ardından üçüncü takımın da bugün yapılacak Poyrazdamları - Karaköy FK karşılaşmasının ardından belli olacak.