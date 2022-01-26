Manisaspor'un güncel borcu 146 milyon TL

İçine düştüğü mali kriz sonucu Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düşen ve bu sezon BAL 9. Bölge 2. Grupta mücadele veren Manisaspor'un tespit edilebilen borçlarının 146 milyon TL olduğu bildirildi.

Türk futboluna sayısız isim kazandıran ve yaşadığı mali krizlerin sonucunda Süper Lig'den BAL'a kadar düşen Manisaspor'un tespit edilebilen borçlarının 146 milyon TL olduğu açıklandı. Manisaspor Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Yaşar Polat, kulübün borçları ile ilgili açıklamada bulundu.

Manisaspor yönetimini devraldıklarında her konuda şeffaf olacaklarına dair Manisaspor camiasına söz verdiklerini kaydeden Polat, "Bu doğrultuda yaptığımız çalışmaları ve kulübümüzün içinde bulunduğu durumu her fırsatta kamuoyuyla paylaştık. Ülkemizdeki birçok kulübün olduğu gibi Manisaspor'umuzun borçları da sürdürülebilir olmanın çok uzağındadır. Uzun yıllara dayalı hatalı yönetim politikaları maalesef bu durumun yegâne sebebidir. Manisaspor'un kime ne kadar borcu olduğunu Manisaspor taraftarı bilmek zorundadır. Tespit edebildiğimiz borçlar şu şekildedir. Yerli futbolcu borcu: 8 milyon 476 bin TL, antrenör borcu: 177 bin 144 TL, icra borcu: 7 milyon 731 bin TL, temlik borcu: 6 milyon 457 bin TL, transfere engel FİFA-CAS borcu: 582 bin 735 TL, vergi- SGK borcu: 37 milyon 546 TL, yabancı futbolcu ve kulüp borcu: 5 milyon 627 bin Euro (Mevcut kurla 85 milyon TL)(Avukatlık ücretleri ve yasal faizler hariç) Toplam: 146 milyon TL."