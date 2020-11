Manisaspor'un ismi artık basketbolda

Bundan sonraki süreçte Manisaspor ismi basketbolda da olacak.

Daha önce Esports'u kuran yönetim kurulumuz, almış olduğu kararla yeni bir branşa yelken açtı. Manisa basketbolunun ilk yılından adından söz ettiren yeni kulübü Mega Spor Kulübü tüm yarışmacı takımları ve spor okulları ile birlikte güçlerini birleştirme kararı aldı. Manisa basketboluna birçok yıldız yetiştirmek için yapılan iş birliğinde, mavi-beyazlı takım gelecek vaat eden oyuncuları Manisaspor formasını giyecek. Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, yöneticiler ve Mega Spor Kulübü antrenörleri Göktuğ Aşnaz, Serhat Aksoy, Mehmet Güner, Uğurcan Mogan, Burcu Kaptaç ve Mert Aslan hazır bulundu.

Mert Aslan: “Manisa basketboluna damga vurmayı hedefliyoruz”

İmza töreninde konuşan antrenör Mert Aslan, “Türk futboluna geçmişte hediye ettiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren Manisaspor ile gücümüze güç katarak aynı başarıları basketbolda da sağlayacağımızı biliyoruz ve Bu büyük kulübün çatısı altında olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni sezonda Manisapor alt yapı takımlarımızla Manisa basketboluna damga vurmayı ve yetiştirdiğimiz oyuncularımızı Türk Milli Takım seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz.” dedi.

Murat Yörük: “Basketbol branşımız camiamıza hayırlısı olsun”

Mega Spor Kulübü ile yapılan anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük ise şunları söyledi: “Manisaspor'un ismini birçok farklı branşta duyurmayı hedefliyoruz. Daha önce Esports takımımızı kurmuştuk. Şimdi de Manisa basketbolunun ilk yılından adından söz ettiren yeni kulübü Mega Spor Kulübü ile iş birliği için protokol imzaladık. Hedefimiz Manisaspor'un adını her branşta temsil etmek. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun.”