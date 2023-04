Manisa'ya 6 milyar 120 milyon TL'lik yatırım

2014 yılından bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımları anlatan Başkan Ergün, “2014'ten bugüne Manisa'mıza 6 milyar 120 milyon 318 bin 987 lira gibi çok büyük bir hizmet vermişiz. Manisa'mız için ne yapsak az” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçenin mahalle muhtarlarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda bir araya geldi. Toplantıya Başkan Ergün'ün yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, milletvekili adayları Ali Uçak ve Şehnaz Güvendik Arık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP ilçe Başkanları ve muhtarlar katıldı.

Öğle yemeğinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi tarafından hazırlanan tanıtım videosunun gösterimi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2009 yılından bu yana sizlerle birlikte güzel Manisa'mıza hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Manisa'mızın büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana 17 ilçemiz ve 1088 mahallemize en güzel hizmetleri ulaştırmanın çabasında olduk. Gösterdiğiniz teveccühle bizleri getirdiğiniz bu makamları bir emanet gibi görerek, birbirinden değerli ve hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirdik. Üretken belediyecilik ve mali disiplin anlayışımızla borçlanarak değil, bütçe fazlası vererek, 30 büyükşehir arasında hep ilk sırada yer alarak bu çalışmalarımızı hayata geçirdik” dedi.

"İlimiz genelinde bulunan 84 vahşi depolama alanında da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyoruz”

Manisa merkezinde 34 yıldır yapılamayan imar planlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Ergün, “1/5000 ölçekli nazım imar planlarını onayladıktan sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını etap etap meclisimizde oyluyoruz. Her ay üst üste 2 meclis yaparak şehrimizin kanayan yarası haline gelen bu meseleyi bir an önce çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde şehrimizin bir diğer sorunu da çöp sorunuydu. Vahşi depolama alanlarında sürekli patlama yaşanan, yangınlarla vatandaşlarımıza zehir salan bu sorunu çözmek için de çok önemli adımlar attık” diye konuştu.

2017 yılında Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahasının açılışını yaparak Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdüklerini hatırlatan Başkan Ergün, “Bu modern tesisimizde açılıştan bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde katı atık işlemden geçirildi. Saruhanlı, Turgutlu, Demirci, Selendi, Gördes, Akhisar, Sarıgöl, Salihli ve Kırkağaç ilçelerimize katı atık transfer istasyonları inşa ettik. Çöpleri, bu istasyonlarımızdan kapalı sistem ve sızdırmazlık özelliği olan tırlarımızla alarak Uzunburun'daki tesisimize taşıyoruz. İlimiz genelinde bulunan 84 vahşi depolama alanında da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

“Çöpten elektrik üretiyoruz”

Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne 90 milyon euro gibi bir yatırımla Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesisi'ni kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı bu tesisimizde 24,6 megawattlık enerji üreterek yaklaşık 103 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Yani, bir zamanlar patlamalarıyla nefes almakta zorlandığımız çöpten artık elektrik üreterek, ülkemizin ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyoruz. İşte üretken belediyeciliğimizin en güzel örneklerinden bir tanesi” şeklinde konuştu.

“Trenle taşıma projesinde İstanbul hattı devreye alınıyor”

Çevreci yatırımların bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Ergün, “Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ilçelerimizdeki çöpleri trenle taşımaya başladık. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını düşürüyoruz. Ayrıca akaryakıt giderlerinden yıllık şuan ki rakamlarla 15-16 milyon TL civarı bir tasarruf sağlamamız da söz konusu. Hayırlısıyla Ankara hattında başlattığımız tren seferlerini gelecek ay sonu veya Haziran ayında İstanbul hattında da başlatacağımızı buradan müjdeleyeyim” ifadelerini kullandı.

507 milyon liralık yatırımla 10 katlı Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, 17 katlı, 5 yıldızlı ve 215 odalı Hilton otel ile 88 dükkandan oluşan AVM projesini de Manisa'ya kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Bu önemli kompleks projemiz, şehrimize güzel bir hava kattı ve Büyükşehir Belediye hizmet binası ihtiyacını da uzun yıllar ortadan kaldırmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Yol medeniyettir anlayışıyla asfaltıyla, beton yoluyla, sathi kaplama çalışmalarında da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Manisa'mızda 6 bin kilometre civarı yol ağımız var. Bu yol ağımızda 2014 yılından bugüne kadar 5 bin 410 kilometre asfalt çalışması yaptık. Yollarımız artık daha güvenli ve konforlu. Geçtiğimiz yıl içinde Yunusemre ilçemizdeki OSB-Kayapınar-Emlakdere-Gürle ve Akgedik TOKİ yolu, Turgutlu ilçemiz eski Manisa yolu, Akhisar ilçemiz Gölmarmara yolu ve Kırbağlar mevkii, Saruhanlı ilçemiz Mütevelli ve Büyükbelen mahallelerindeki ana yollarda sıcak asfalt ve kaldırım düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Kilit parke taş döşeme çalışmalarımızda da bugüne kadar 12 milyon metrekarelik bir rekora imza attık” diye konuştu.

"Yüzde 100 hibe ile 10 bin hayvan yetiştiricisine ait 58 bin büyükbaş hayvan için gerekli dış parazit ilacın alımını yaptık"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Köylü milletin efendisidir” sözüyle kırsal yatırım projelerini anlatan Başkan Ergün, “Alın terinin altından daha değerli olduğu anlayışıyla tarıma önem verdik, hizmetlerimizde çiftçilerimizi de unutmadık. Geçtiğimiz yıl 70 milyon lira bütçe ile 100 bin üzüm sepeti, 72 bin zeytin kasası, 500 bin fidan, gübre, damızlık koç, yem bitkisi tohumu dağıtımı ile bunların yanında birçok kırsal kalkınma projesini hayata geçirdik. Bu yıl da 122 milyon TL gibi büyük bir bütçe ayırdığımız kırsal kalkınma projelerimizde üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İlimizde dış parazit kaynaklı hayvan hastalığının Alaşehir, Demirci, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerimizde sıkça görüldüğünü tespit ettik. Ekonomik kayıplara neden olan bu hastalıkların engellenmesi için yüzde 100 hibe ile 10 bin hayvan yetiştiricisine ait 58 bin büyükbaş hayvan için gerekli dış parazit ilacın alımını yaptık ve bu ilaçları üreticilerimize eğitimlerini de vererek teslim ettik” dedi.

"10 bin meyve üreticisine 100 bin kasa ve 10 bin sebze üreticisine 100 bin sepet (Kelter) alımı için 4 Mayıs'a ihale tarihini aldık"

Üreticilerin ihtiyacı olan ancak satın almaları durumunda ekonomik olarak zorluk yaşayacakları ekipmanlar noktasında desteklerinin devam ettiğini de ifade eden Başkan Ergün, “Bu çerçevede çiftçilerimizin kendi hasat ettikleri buğday ve arpalardan eleyerek daha kaliteli tohumluk elde etmeleri için Soma ve Köprübaşı ilçelerimize tohum temizleme makinesi, Kırkağaç ilçemize taş toplama makinesi ile Gölmarmara ve Köprübaşı ilçelerimize çiftlik gübresi dağıtma makinesini teslim ettik. Bunların yanında 10 bin meyve üreticisine 100 bin kasa ve 10 bin sebze üreticisine 100 bin sepet (Kelter) alımı için 4 Mayıs'a ihale tarihini aldık. Yaklaşık 9,5 milyon liralık maliyeti olan bu desteklerimizi hasat sezonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bunun yanı sıra 7 bin 500 üreticimize zeytin toplama örtüsü ve 7 bin 500 üreticimize de üzüm sergi örtüsü alımı noktasında ihale süreci başlatıldı. Bunun da yaklaşık maliyeti 10 milyon TL gibi bir bedel olacak. Çiftçilerimize helali hoş olsun” dedi.

‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi'nin bu yıl da devam ettiğini belirten Başkan Ergün, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz' kapsamında yüzde 75 hibe desteğimizle 500 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirecektik. Şap virüsü nedeniyle bu dağıtımımızı ertelemek zorunda kaldığımızı hatırlatmak istiyorum. Hastalık tehlikesi geçer geçmez, bunların dağıtımını da gerçekleştireceğiz” dedi.

“Sayısız çalışmamız, projemiz, hizmetimizle 2009-2014 döneminde Manisa merkezine; 2014'ten bu yana da 17 ilçemize yaklaşık 1,5 milyon nüfusa hitap ediyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Ergün, "Sizlere çalışmalarımızın yalnızca kısa bir özetini sunmaya çalıştım. Yaptığımız çalışmaları tek tek saymaya kalksak, inanın haftalarca burada bulunmamız gerekir. Prestij caddeleriyle, modern ulaşımı ve yollarıyla, etkinlik salonları, Gençlik Merkezleri, MABEM'leri, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, Sosyal Yardım Hizmetleri, Gıda Bankaları, mezarlık hizmetleri, itfaiye hizmetleri, ilaçlama hizmetleriyle büyükşehir, her zaman yanınızda her zaman hizmetinizdedir” diye konuştu.

"2014'ten bugüne Manisa'mıza 6 milyar 120 milyon 318 bin 987 lira gibi çok büyük bir hizmet verdik"

Manisa'nın Büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde yaptığı toplam yatırımları da muhtarlarla paylaşan Başkan Ergün, şunları söyledi:

“Şehzadeler ilçemize 525 milyon 130 bin 494 TL, Yunusemre ilçemize 1 milyar 666 milyon 899 bin 426 TL, Ahmetli ilçemize 85 milyon 68 bin 430 TL, Akhisar ilçemize 445 milyon 183 bin 477 TL, Alaşehir ilçemize 356 milyon 578 bin 407 TL, Demirci ilçemize 242 milyon 324 bin 744 TL, Gölmarmara ilçemize 90 milyon 287 bin 706 TL, Gördes ilçemize 202 milyon 862 bin 102 TL, Kırkağaç ilçemize 154 milyon 760 bin 390 TL, Köprübaşı ilçemize 71 milyon 244 bin 753 TL, Kula ilçemize 216 milyon 501 bin 815 TL, Salihli ilçemize 421 milyon 133 bin 708 TL, Sarıgöl ilçemize 269 milyon 276 bin 194 TL, Saruhanlı ilçemize 385 milyon 251 bin 207 TL, Selendi ilçemize 273 milyon 690 bin 728 TL, Soma ilçemize 226 milyon 771 bin 799 TL ve Turgutlu ilçemize 487 milyon 353 bin 607 TL yatırım gerçekleştirdik. Yani 2014'ten bugüne Manisa'mıza 6 milyar 120 milyon 318 bin 987 lira gibi çok büyük bir hizmet vermişiz. Bunu bu kadar detaylı ilk kez bu toplantıda sizlerle paylaşmış oluyorum. Manisa'mız için ne yapsak az. Helali hoş olsun.”

14 Mayıs günü ülkemiz için çok önemli olan bir seçimi yaşayacaklarını belirterek konuşmasına devam eden Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu noktada sizlerle paylaşmak istediğim bir husus var. Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay, Cumhur İttifakı milletvekillerimizle birlikte bizlerin Ankara'daki eli kolu her şeyi Kendisinden Allah razı olsun, ne zaman projelerimizle ilgili bir konu olsa Erkan Akçay beyefendiye her zaman ulaşıyoruz. Tabi tek başına insan her şeye yetişemeyebilir. Bakanlıklarda, İller Bankası'nda Manisa'mızın projelerinin en hızla şekilde sonuçlanması noktasında daha güçlü olmalıyız. O yüzden ‘Her şeyden önce Türkiye' diyerek yola çıkan memleket sevdalısı, binlerce insanımıza iş imkanı sağlayan, ihracatta adeta marka olan ve ülkemize böylesi değerli katkılar sağlayan Ali Uçak kardeşimizi ve onunla birlikte Şehnaz Güvendik Arık hanımefendiyi ve diğer adaylarımızı milletvekili olarak Ankara'ya göndermek için desteklerinizi bekliyoruz. Hepsi birbirinden değerli milletvekili adaylarımızın bizlere ve ülkemize katkı sağlayacaklarından şüphem yoktur. Sizlerin de şüphesi olmasın. Bu vesileyle ben 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve mahalle muhtarları, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, muhtarlara hediye takdiminde bulundu.