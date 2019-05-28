Manisa'ya dört yeni okul kazandırılıyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'da yapımı devam eden 4 okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Yunusemre Muradiye Cumhuriyet İlkokulu, Yunusemre Kemal Pınar İlkokulu, Yunusemre Sosyal Bilimler Lisesi İnşaatı ile Şehzadeler 2. Anafartalar İlkokulu inşaatındaki incelemelerde Vali Deniz'e, YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve teknik personel eşlik etti. Yapımı devam eden okullarla ilgili bilgi alan Vali Ahmet Deniz, okul ve dersliklerde öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulmasını, dersliklerin renklerinin eğitimde motivasyona katkı sağlayacak şekilde yapılmasını belirterek çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını istedi.

İncelemeler sonrasında kısa bir değerlendirmede bulanan Vali Deniz, “Teknik personelimizle birlikte okul inşaatlarımızı geziyoruz. İlimizin genelinde 12 bin dersliğimiz var. Bunun yaklaşık 6 bini son yıllarda yapılmış, yeni ve modern derslikler. Şu an İlimiz genelinde 700 derslik civarında devam eden inşaatımız var. Bugün 4 okulumuzun inşaatını gezerek son durumlarına baktık. Bir eksiklikleri var mı kendi gözümüzle görelim istedik. Öncelikli isteğimiz, inşaatların şartnameye uygun kaliteli olarak yapılmasını sağlamak. Bunun için de arkadaşlarımızla beraber inşaatları sık sık kontrol ediyoruz” dedi.

Manisa'da tamamen tekli eğitime geçilebilmesi için 300 civarında eksik derslik olduğunu ve bunlarında hızlı bir şekilde bitirilerek tekli eğitime geçileceğine değinen Vali Deniz, “Manisa tekli eğitime Türkiye'de en hızlı geçecek ilerden bir tanesi, çünkü geçmişten bu güne çok güzel yatırımlar yapılmış, halen de devam ediyor. Manisa'nın güzel tarafı hayırsever insanlarımız var onlarında önemli katkıları var, onlara da sizlerin huzurunda buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Okullarda eğitimde fiziki altyapının önemli olduğu kadar, niteliğinde çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Deniz, şöyle konuştu: “Amacımız, Manisa'da eğitimin niteliğini de yukarılara çıkarmak. Fiziki mekanlar önemli, okullarımızı geziyoruz gerçekten dört dörtlük. Ama asıl olan okuldaki eğitimin niteliği. Öğretmenlerimizle birlikte gece gündüz demeden, gönül birliğiyle çalışarak eğitim seviyesini daha da yükseltmek istiyoruz. Çünkü 2023'e ulaşmanın başka çaresi yok, elimizde tek enstrüman eğitim, eğitim, eğitim, diyoruz”

Vali Deniz, eski devlet hastanesini de inceledi

Eski Manisa Devlet Hastanesi ve aynı alan içerisinde yer alan eski Sağlık Meslek Yüksekokulunun binasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ahmet Deniz'e, YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve teknik personel eşlik etti. Eski Devlet Hastanesi alanı içerisinde yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, laboratuvar ile tadilat görecek olan binaların fiziki durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici'den bilgi alan Vali Ahmet Deniz, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.