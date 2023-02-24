Manisa'ya gelen depremzede sayısı 12 bin 533

Manisa Valiliği son asrın en büyük felaketinin yaşandığı 10 ilden Manisa'ya 12 bin 533 depremzedenin geldiğini ve enkazdan kurtarılan 37 depremzedenin ise hastanelerde tedavisine devam edildiğini açıkladı.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak hem Manisa'nın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hem de deprem bölgesinden Manisa'ya gelen depremzedeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkili olduğu bölgeye tüm Türkiye'den olduğu gibi ilimizden de yardımlar devam ediyor. Deprem sonrası ilimizden bölgeye 6 bin 601 personel, 624 araç, 146 iş makinesi, 550 yardım tırı, 247 yardım kamyonu, 142 konteyner, 269 seyyar tuvalet gönderilirken 2 kez de uçak ile sevkiyat gerçekleştirildi” denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Manisa'ya 12 bin 533 depremzedenin geldiği bunlardan 1311'inin barınma merkezlerine yerleştirildiği diğerlerinin ise yakınlarının yanında kaldığı bildirildi. Deprem bölgesinden Manisa'ya gelen 1753 depremzedenin sağlık kuruluşlarına başvuru yaptığı kaydedilen açıklamada 37 depremzedenin ise hastanelerde tedavisine devam edildiği bildirildi.