Manisa'ya gelen yabancı öğrenciler, Ebru sanatına hayran kaldı

Erasmus Projesi dahilinde Manisa'ya gelen Romanya ve Polonyalı öğrenciler, tarihi Kurşunlu Han Medresesi'nde bin yıllık geçmişi olan Ebru Sanatı atölyesini gezerek hem Ebru sanatını tanımış oldu hem de kendilerine fular yaptı.

Manisa'da Yunusemre Güzel Sanatlar Lisesi'nin de proje ortağı olduğu Erasmus Sanat Köprüleri Projesi dahilinde Polonya ve Romanya'dan öğretmenleriyle birlikte Manisa'ya gelen yaklaşık 20 kişilik heyet, tarihi Kurşunlu Han Medresesinde Ebru Sanatı atölyesini ziyaret etti.

Yunusemre Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Burcu Meral Tezeren, Süleyman Akçe, Selda Adıgüzel ve Ayşe Aşkun ile Romanya ve Polonya'dan öğretmenleri ile gelen 8'er öğrenciye bin yıllık geçmişi olan Ebru Sanatı atölyesini gezdirdi.

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde eğitim verilen atölyede kurs eğitmeni Sibel Gürcü tarafından yabancı heyete bilgiler verildi. Ebru sanatının yaklaşık bin yıllık bir geçmişi olduğunu ve artık unutulmaya yüz tuttuğunu aktaran Gürcü, Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete giren Kurşunlu Han'da bu sanatı yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilere wokshop yaparak mesleği tanıtan Gürcü, “Yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan Ebru sanatını Şehzadeler Halk Eğitimi merkezi bünyesinde açtığımız kurslarla bu atölyede yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Yurt dışlından gelen öğrencilere tanıtılıyor. Kurşunlu Han, yabancı heyetlerin unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatıldığı merkez olarak isim yapmaya başladı. Elimizden geldiği kadar mesleği yaşatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

Öğrenciler uygulamalı olarak izledikleri kısa eğitim sonrasında kurs eğitmeni Gürcü ile birlikte kendilerine önce kağıt üzerine ardından da kumaş üzerinde ebru sanatıyla fular yaptı.