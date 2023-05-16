Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece Manisa'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece yarısından itibaren kuzeydoğu ilçelerinde (Gördes, Köprübaşı, Demirci, Selendi) yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."