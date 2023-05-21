İhlas Haber Ajansı

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Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.

Bölge Müdürlüğü, Manisa'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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