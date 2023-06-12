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Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.

Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (12 Haziran 2023) Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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