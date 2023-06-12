Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (12 Haziran 2023) Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"