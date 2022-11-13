Manisa'ya 'Köy Yaşam Merkezi' kazandırıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin katkılarıyla Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirilen "Köy Yaşam Merkezi"nde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının projesi çerçevesinde vatandaşlara çeşitli kursların verileceği, merkeze gelen vatandaşlara köy yaşamından deneyimlerin kazandırılmasının hedeflendiği Manisa'nın ilk "Köy Yaşam Merkezi" hayata geçirildi. Şehzadeler Belediyesinin katkılarıyla kurulan merkezi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ve Mahalle Muhtarı Sami Türk ile birlikte gezerek, incelemelerde bulundu. Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirilen merkezin Manisa'nın ilk "Köy Yaşam Merkezi" olduğu bilgisini veren Gençay, Başkan Çelik'e merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İncelemelerin ardından konuşan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, "Milli Eğitim Bakanlığımızın projesi dahilinde ilimiz ve ilçemizde Köy Yaşam Merkezileri açılması gerekiyordu. Biz de Manisa'nın ilk Köy Yaşam Merkezini burada kurduk. Mahallemizin muhtarı ve sağ olsun Şehzadeler Belediyesi bize çok büyük destek oldu. Şehzadeler Belediyesi her zaman olduğu gibi bu projemizde de yine yanımızdaydı. Basketbol sahası, merkezin peyzajı, bordür taşları, bankları, çöp konteyner ve kovaları sizlerin desteğiyle oluşturuldu. Tüm bu katkılarınız için Şehzadeler Belediyemizin Başkanı Ömer Faruk Çelik ve ekibine, tüm belediye personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının projesi çerçevesinde Hamzabeyli'ye Manisa'nın ilk Köy Yaşam Merkezini kazandırdıklarını dile getiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu: "Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerine katkıları için teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak güzel mahallemize kazandırılan bu eser için üzerimize düşen neyse bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Değerli muhtarımız başta olmak üzere, mahalle sakinlerimizin, öğrencilerimizin bu güzel esere sahip çıkıp istifade ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Buradan hizmet alacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Hamzabeyli Mahallesi Muhtarı Sami Türk ise "Önce Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, muvaffak etsin. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin başlattığı çalışmada Şehzadeler Belediyemizin ve vatandaşlarımızın desteğiyle merkezimizi güzel bir hale getirdik. Durmak yok, yola devam" dedi.