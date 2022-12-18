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Manisa'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.


Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Pazartesi ve Salı günü Manisa il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

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