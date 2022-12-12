Manisa'ya kuvvetli yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa il geneli için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "13.12.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren başlayacak ve gece yarısına kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların metrekareye 21-50 kg yağış bırakması bekleniyor. Manisa il merkezi ve batı ilçeleri Gördes, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli metrekareye 51-75 kg arasında olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, rüzgar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Yağışların tüm gün süreceği bildirildi.