Manisa'ya Manisalı Müftü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uzun zamandır vekaleten yürütülen Manisa İl Müftülüğü görevine Manisa'nın yakından tanıdığı bir isim olan Mustafa Soykök atandı.

Din hizmetleri alanında önemli iller arasında yer alan Manisa'nın uzun zamandır vekaleten yürütülen il Müftülüğü görevine Manisa'da geçmiş yıllarda il vaizliği görevinde de bulunan halkın yakından tanıdığı ve sevdiği Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Soykök atandı. Ramazan ayının ilk gününde gece yarısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararnamesi ile göreve tevdi edilen Mustafa Söykök'ün haberi Manisa'da sevinçle karşılanırken sosyal medyadan da ‘Hayırlı olsun' ve ‘Doğru atama olarak' geniş yer buldu.

Mustafa Soykök Kimdir?

1979 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Manisa İmam Hatip Lisesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gördü. Klasik usulle Arapça okudu. Öğrencilik yıllarında sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulundu. Arkadaşlarıyla birlikte ‘18 Mart'ın Sesi Diyalog' ve ‘Kule' dergilerini çıkarttı. Fakülte mezuniyetinden sonra bir süre ticaretle meşgul oldu. Sivil toplum çalışmalarında aktif görevler aldı. Farklı konularda konferanslar, seminerler ve eğitimler verdi. 2003 yılında Denizli Buldan Kaşıkçı Köyü'ne imam hatip olarak atandı. Askerlik dönüşü Burdur'da vaizlik yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 ay süreli haseki yüksek ihtisas eğitimini 2008 yılında İstanbul'da tamamladı. Manisa Gölmarmara ve Manisa İl vaizliği yaptı. Altı ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Din Hizmetleri Ataşeliği emrinde görevlendirildi. 2010 yılında hadis alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmaları tefsir alanında devam eden Soykök, Diyanet İşleri Uzmanı olarak çalışıyordu. Soykök, evli ve bir çocuk babası. Soykök'ün yayımlanmış eserleri ise şunlar: “Uygarlıkların Çöküşü, Sahih Dindarlık, İnsanlığın Saadeti İçin Hz. Muhammed (SAV) ve Gençler İçin Helal Rehberi.”