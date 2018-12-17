Manisa'ya spor alanında modern bir tesis kazandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde spora ve sporcuya yatırımlarıyla öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nin yanında yapılan ek binayla sporculara otel konforunda bir alan kazandırmaya hazırlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yunusemre ilçesinde bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri yanında yapılan sporcu kamp merkezindeki çalışmalarda sona gelindi. Yaklaşık bin 998 metrekarelik inşaat alanı üzerinde inşa edilen dev tesisin zemin katında fitness ve aletli jimnastik salonu, 2 adet toplantı salonu, yemekhane ve kafeterya bulunduğu belirtildi. Tesisin 1. katında ise toplam 26 oda ve 56 kişi kapasiteli yatakhane mevcut olduğu tesiste çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Manisa'da gençlerin spora teşvik edilmesi noktasında proje ve hizmetler yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaklaşık 3,5 milyon lira yatırımla Fikri Bayrıl Spor Tesislerimizin yanında yapımını tamamlamak üzere olduğumuz sporcu kamp merkezi, gençlerimiz için önemli bir hizmet oldu. 56 yatak kapasiteli içerisinde yok yok diyebileceğimiz özellikleriyle otel konforunda, misafir sporcuların kalabileceği güzel bir tesisi inşallah Manisa'mıza kazandırmak için artık gün sayıyoruz” dedi.