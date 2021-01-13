İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'ya yılın ilk karı yağdı

Manisa’nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na yılın ilk karı yağdı.

Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na yılın ilk karı yağdı.


Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı'na yılın ilk karı yağdı. 1517 metre yüksekliğindeki Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı'nın zirvesinde bulunan bungalov evlerin olduğu bölgede etkili olan kar yağışı Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından görüntülendi. Çok uzun bir zamandır hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve pazar günü 24 dereceyi gören Manisa'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.