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Manisa'yı 5 ekip temsil edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2020-2021 sezonunda Manisa’yı Salihli Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor ve Ahmetli Belediyespor temsil edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2020-2021 sezonunda Manisa'yı Salihli Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor ve Ahmetli Belediyespor temsil edecek.


2019-2020 Sezonu BAL Statüsündeki hükümlere uygun olarak BAL takımları ile baraj müsabakası oynama hakkı elde eden yerel lig takımları arasında baraj müsabakası oynanmayacak. BAL takımları BAL'da mücadele etmeye devam edecek.



İki ekip BAL'a yükseldi


Öte yandan 2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele eden ve yeni tip korona virüs nedeniyle yarım kalan ligde 1. sırada yer alan Bieksper Hacırahmanlıspor ile 2. sıra yer alan Ahmetli Belediyespor Bölgesel Amatör Lige yükseldi. BAL'a 2 yeni ekibin yükselmesi ve kümeden düşmenin kaldırılması nedeniyle Manisa'yı yeni sezonda 5 ekip temsil edecek.



Gruplar belirlenecek


Manisa'yı Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezonda Salihli Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor ve Ahmetli Belediyespor temsil ederken, takımların önce grupları belirlenecek, daha sonra ise fikstürleri belirlenecek.

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