Manisa'yı Mesir Festivalinin coşkusu sardı

Bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri çerçevesinde ‘Hoş geldin mesir' korteji düzenlendi.

Manisa'nın yaklaşık 5 asırlık köklü geleneği olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında mesir korteji düzenlendi. Valilik önünden başlayan korteje, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Burak Aslay, Ertuğrul Yıldırım ve Ali Öztozlu,Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, ilçe kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, festivale katılım sağlayan ülkelerin halk dansları ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilginin olduğu yürüyüşe Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan gibi tarihi kişileri canlı heykel olarak sunan soğuk heykel atölyesi sanatçıları da eşlik etti. Manisa Şehzadeler Mehteri ve gösteri topluluklarının şovları da mesir kortejine renk kattı.

Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yürüyüş boyunca protokol üyeleri ile birlikte vatandaşları selamladı. Vatandaşların alkış ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Ergün, el sallayarak kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşü, Malta Parkı'nda son buldu.