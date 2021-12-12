Mantar toplarken kayboldu, bulunduğunda gözyaşlarını tutamadı

Manisa'da mantar toplamak için sabah 10.00 sıralarında ormanlık alana giden ve kaybolan yaşlı adam akşam saatlerinde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Kendisini sıkıştığı çalılıkların arasından çıkaran ekiplere teşekkür eden yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa'nın, Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesinden G.Ö. isimli bir vatandaş 112 acil çağrı merkezini arayarak, akrabası olan Mehmet V. (79)'nin cumartesi saat 10.00 sıralarında mantar toplamak amacıyla Akhisar'ın Kulaksızlar Mahallesine gittiğini daha sonra kendisini telefon ile arayarak kaybolduğunu söylediğini ve Mehmet V.'nin halen eve dönmediğini bildirdi. Olay ile ilgili olarak 4 Jandarma asayiş timi ve 1 AFAD ekibi ile Mehmet V.'nin kaybolduğunu söylediği alandaki lokasyonda ve çevresinde yapılan yoğun aramalar sonucu bulundu. Çalılıkların arasında kalan Mehmet V.'yi olduğu yerden çıkaran ekipler yaşlı adamı korkmaması konusunda teselli etti. Kendisini bulan ekiplere 'Allah sizlerden razı olsun' diyen yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet V. kontrol amaçlı olarak ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.