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MANULAŞ yeni hizmet binasına taşındı

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki elektrikli otobüs şarj istasyonu yanındaki yeni binasına taşınan MANULAŞ A.

Ş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı ağırladı.


Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin arka tarafındaki yeni hizmet binasına taşınan MANULAŞ A.Ş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı ağırladı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ A.Ş Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve şube müdürleri ile yetkili personel de hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MANULAŞ A.Ş.'nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yalçınkaya personeller ile tek tek tokalaştı, hayırlı işler diledi. Önümüzdeki günlerde Manisa ulaşımına girecek olan Elektrikli Otobüslerin şarj istasyonunu ve otopark alanını da gezen Yalçınkaya, elektrikli otobüslerde şoförlük yapacak olan personeller ile tanıştı. Elektrikli otobüslerin ulaşımını sağlayacak personellere kısa bir konuşma yapan Yalçınkaya, “Manisa'nın ulaşımında yeni bir döneme gireceğiz. Sizlerin de bu görevi yaparken, çok dikkatli olmanızı istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve beraberindekiler, ulaşım konusunda toplantı da gerçekleştirdi.

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