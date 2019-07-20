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Marmara Gölü'nde tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü’nde açıldıkları teknenin alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu, 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü'nde açıldıkları teknenin alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu, 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.


Olay, saat 16.30 sıralarında Salihli ile Gölmara ilçe sınırları arasında bulunan Marmara Gölü Tekelioğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara'ya bağlı Atatürk Mahallesi'nden Marmara Gölü'ne gezintiye gelen 5 kişilik grup, tekne ile göle açıldı. Henüz belirlenemeyen sebeple teknenin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü. O sırada gölde balıkçılık yapan Nurettin Erefe, hemen alabora olan teknenin yanına giderek, suda bulunan 3 kişiyi kendi teknesine alarak kurtardı. Teknede bulunan biri 13, diğeri 26 yaşındaki 2 kişi ise suda kayboldu. Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 kişinin arama çalışması sürüyor.


Batan tekneden 3 kişiyi kurtaran balıkçı Nurettin Erefe, “Balık tutmak için göle ağ atmıştım. Ağ attığım sırada ileride baktım bir tekne alabora oldu. Yanımda oğlum vardı. Hemen birlikte ağları geri topladık ve bölgeye gittik. Aramızda 15 dakikalık bir mesafe vardı. 3 kişiyi kurtardık ve tekneye aldık. Başka arkadaşlarının olup olmadığını sorduk. 2 kişinin daha olduğunu söylediler” dedi.

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