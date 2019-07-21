Marmara Gölü'ndeki kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü'nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1'i çocuk 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçe sınırları arasında bulunan Marmara Gölü'nde kayık ile açılıp gezintiye çıkan Olçun Tekin(36), Ozan Yıldırım(30), Cumhur Pişirgen(37), Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah(13), kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Suya düşen Tekin, Yıldırım ve Pişirgen'i gölde bulunan balıkçılar kurtarırken, Saygı ve Karakülah, suda kayboldu. 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı. Gece yapılan aramalar sonuç vermeyince ekipler arama çalışmalarına sabah devam etti. Yapılan aramalar sonucu Kurbağa Adamlar adlı arama ekibi Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah'ın cansız bedenine ulaştı.

Saygı ve Karakülah'ın cansız bedenleri gölün kenarına getirilen Karakülah'ın babası Rauf Karakülah, sinir krizi geçirdi. Saygı ve Karakülah'ın cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Marmara Gölüne kayıkla gezintiye gelenlerin Gölmarmara İlçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet ettikleri öğrenildi.