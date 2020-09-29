Marmara Gölü'ndeki tedirgin eden ses

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan, son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalan Marmara Gölü'nde oluşan bir çukurdan gelen fokurdama sesi ile çıkan gaz korku ve paniğe neden oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü neredeyse kuruma noktasına geldi. Manisa'nın kuş cenneti olarak bilinen gölde sular yaklaşık 500 metre çekilerek kuruma noktasına gelirken, gölde oluşan ufak çaplı çukurdan gelen gizemli fokurdama sesi ile yanıcı gaz, mahalle sakinlerinde merak uyandırdı. Oluşan çukurdan gelen ses ve gazın çobanlar tarafından fark edildiğini belirten Salihli'ye bağlı Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, “Bunun üzerine bizde bölgeye geldik. Geldiğimizde fokurdama sesi ve yanıcı gaz ile karşılaştık. Yetkililerin bu konuda çalışma ve araştırma yapmalarını istiyoruz” dedi.

“Fokurdama ve gaz neyin nesidir, merak içerisindeyiz”

Göldeki su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda da bu alandan fokur fokur suyun kaynadığını dile getiren Muhtar Ayyıldız “Biz 20 yıl önce ben dahil kayığım da vardı, bu gölde balıkçılık yapıyorduk. Bulunduğumuz bölgede, göldeki su seviyesinin dolu olduğu yıllarda burası fokur fokur kaynar ve su kabarcıkları oluşurdu. Biz balıkçıklarda bu noktaya oksijen bol olduğu için balık da bol olur diye ağ takımlarımızı atardık. Tabi yıllar geldi geçti, gölümüz kurudu. Sular çekilince, bu alanlarda hayvanlar otlatılmaya başlandı. İnek ve koyunları otlatan çobanlar, gece bu alanda ses duyuyorlar. Sesi duyan çobanlar çok korkmuş. Sonra bize haber verdiler. Bizde geldik ve gördük, hakikaten bir ses var. Burada bir koku da var. Toprağın yapısı zaten değişmiş durumda. Şuan küçük bir obruk var ama sanki burada bir kazan kaynıyor. Buraya gelen bu sesi net bir şekilde duyuyor. Bu çukurdan yanıcı bir gaz geliyor. Birkaç gün önce bu çukurun içine plastik bir şişe attık ve bir süre sonra kendiliğinden yanmaya başladı” dedi. Yetkililere seslenen Ayyıldız “Burada araştırma yapılsın, bu fokurdama ve gaz neyin nesidir, merak içerisindeyiz. Çünkü bu burada 25-30 yıldır var olan bir şey. Burada gaz mı var, sıcak su mu var, mağma mı yakın araştırılmasını istiyoruz”

“Burada ne var ne yok bilmek istiyoruz”

Oluşan ufak çaplı çukur ve koku nedeniyle jandarmaya bilgi verdiklerini belirten Ayyıldız “Çıkan gaz ve fokurdama sesini duyduktan sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma da kısa süre sonra gelerek çukurun etrafını şeritle kapattı. Burada ne olacağını bilemediğimiz gibi, yerin altında da ne olduğunu bilemiyoruz. Bizler devletimizin ilgili kurumlarının bu bölgeye gelip bir anca önce inceleme yapmasını istiyoruz. Burada ne var ne yok, tez zamanda bize bilgi verirler. Belki ülkemiz için hayırlı bir gelişme olur” diye konuştu.

“Tedirginiz ve merak içerisindeyiz”

Gelen sesler nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Kemerdamları Mahalle sakinlerinden Hasan Koç “Çukurun oluşumu ve gelen sesin ardından, hem merak ediyoruz hem de tedirginiz. Tedirgin olduğumuz için, yetkililerin bir an önce bu bölgede araştırma yapmalarını talep ediyoruz. Bu bölgede daha önceki yıllarda tulumbalar çakılırdı. Çakılan tulumbalardan ise metan gazı çıkardı. Ama bu kez gaz ile birlikte bir fokurdama sesi de mevcut durumda. Sonucunu ise heyecanla bekliyoruz” dedi.