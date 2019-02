Marmara Gölü'ne can suyu

Yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalan Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü, yağışların bol olması ve Gördes Barajı'ndan su salınmasıyla hayat buldu. Doluluk oranın yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkan gölde 7 mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılık da yeniden hareketlendi.

Salihli ile Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal öneme sahip sulak alan' olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nde su seviyesi Gördes Çayı üzerine kurulan Gördes Barajı'ndan su alınması ve yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesiyle kritik seviyenin üzerine çıktı. Kuraklık nedeniyle göle açılamayan balıkçılarda su seviyesinin yüzde 30'lara çıkmasıyla kayıklarıyla göle açılıp, ağlarını atmaya başladı.

Gölün kuraklık yaşadığını belirten balıkçı Hasan Çetin, “Su olmadığı için balıkçılık iyice zorlaşmıştı, ama şuan Cenabı Allah güzel bir bereket verdi. Şimdi önümüzdeki sezonumuz hem canlı hem daha hareketli olur. Göldeki su seviyesi 1 metreye kadar düşmüştü. Şu an göldeki su seviyesi 2.5-3 metreye yükseldi. Su seviyesinin yükselmesi de göldeki balığın beslenmesine yansıdığı gibi ayrıca artık balık çamura yatmıyor. Bu gölde ne kadar oksijen olursa, o kadar güzel balık oluyor, balık o kadar gelişiyor" dedi.

"Marmara Gölü, göle benzedi”

Gölün dolmasının iyi bir şey olduğunu belirten balıkçı Süleyman Kerse ise "Şu an Marmara Gölü su seviyesinin yükselmesiyle göle benzedi. Yağışların güzel olması ve Gördes Barajı'ndan su salınmasıyla, göldeki su seviyesi yükseldi. Şu an Gördes Barajı'ndan su salınıyor, bu iyi ve güzel oldu. Şu an göl genişledi, kısacası göl, göl oldu” şeklinde konuştu.

“Marmara Gölü, kötü durumdan kurtuldu”

Salihli'nin Tekelioğlu Mahalle Muhtarı İbrahim Kerse, yağmurların bol olması ve Gördes Barajı'ndan su salınmasıyla Marmara Gölü'nün kötü durumdan kurtulduğunu söyledi. Muhtar Kerse, “Ama göldeki su eksiğimiz fazla. Göldeki su seviyesi şu an yüzde 30 civarında. İlk zamanki durum kötüydü, balıkçılar göle açılamadığı gibi, kayıklarını da hareket ettiremiyordu. Şu an Gördes Barajı'ndan göle su salınmaya devam ediyor. Biraz daha su salınırsa göl için çok iyi olur” dedi.

Marmara Gölü'nün 'Ulusal öneme sahip sulak alan' olarak tescillendiğini hatırlatan Kerse, "Buraya inşallah gerekli su takviyesi yapılır. Gölümüz iyi olur, vatandaşımız, balıkçımız, çiftçimiz için iyi olur. İnşallah bu yıl umutluyuz” diye konuştu.

“Tekneler gölde yürümüyordu”

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı Rafet Kerse, Marmara Gölü'nden 7 mahalle ve 1 ilçenin faydalandığını belirtti. Gölün doluluk oranının yüzde 30'lara yükseldiğini ifade eden Kooperatif Başkanı Kerse, gölün kurumaması için gerekli yerlere, gerek yazılı, gerekse sözlü olarak müracaatlarını ilettiklerini dile getirdi. Gölün daha da dolacağını ümit ettiklerini belirten Kerse, “Su seviyesi 80 santim veya 1 metre civarındaydı, tekneler yürümüyordu. Ama şuan tekneler rahat gidip geldiği gibi, balıkçılarımız rahat çalışabiliyor. Balığımız da bir sıkıntı yok. Çünkü Gölmarmara Sazanının bir markası var” dedi.

Marmara Gölü'nden yakalanan balık miktarı konusunda da bilgiler aktaran Kooperatif Başkanı Kerse, şunları söyledi:

"Yıllık 44 ton levrek, 105 ton sazan olmak üzere toplam 150 ton balık çıktı. Ayrıca 80-100 ton civarında da kaçak olarak satılmıştır. Bu kaçağı önleyemedik. Gölde su az olduğu zaman ağ atamıyoruz. Su ne kadar yüksek olursa, balıkta güzel çıkıyor. Su seviyesi düştüğü zaman balık dibe yatıyor. Doluluk oranı ne kadar yüksek olursa, balık kotası da o kadar yüksek oluyor. Kısacası su ne kadar azsa, balık da o kadar az oluyor. Bu yıl suyun az olmasıyla piyasada satılacak balık çıkmadığı gibi, şuan da hiçbir tür balık çıkmıyor.”