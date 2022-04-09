Marmara Gölünü izinsiz kullanan muhtara idari işlem

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesinde Devlet Su İşlerine ait Marmara Gölü arazisinde izinsiz tarım faaliyeti yaptığı öğrenilen muhtar hakkında idari işlem başlatıldı.

Türkiye'deki önemli göller arasında yer alan ve artık tamamen kuruyan Marmara Gölü, izinsiz tarımsal faaliyetlerin hedefi haline geldi. Bölgede sürekli olarak devriye gezen jandarma ekipleri Devlet Su İşlerine ait göl havzasındaki izinsiz tarım faaliyetlerine geçit vermedi. Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahalle muhtarı Selim Selvioğlu'nun arkasına pulluk takılı traktör ile yaklaşık 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürerek işgal ettiğini tespit eden jandarma ekipleri Selvioğlu'na tutanak tutarak idari işlem yaptı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından göl çevresi belirli aralıklarla sürekli olarak dron ile bölgede tarama yapılıyor. Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından

kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.