Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için iş birliği protokolü imzalandı

Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçe sınırları içerisinde yer alan ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Marmara Gölünün yeniden canlandırılması için Manisa Valiliği öncülüğünde işbirliği protokolü imzalandı.

Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçe sınırları içerisinde yer alan ve son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ile buna bağlı olarak yaşanan kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolü ile su tutma kapasitesi azalıp kurumaya başlayan Marmara Gölü'nün bir kısmına, sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı amacıyla temiz su depolama/rezerv alanı oluşturulması, kuruyan diğer kısımlarında organik tarımsal üretim faaliyetinde bulunulması amaçlanıyor.

Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Marmara Gölü üzerinde kaçak yollarla ve işgalle ekilen mevcut alanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından traktörle sürülecek ve bu alanlarda organik tarım yapılacak.