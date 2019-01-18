MASİDAP Doğu Türkistan'a sessiz kalmadı

Manisa'da MASİDAP üyeleri, Çin Hükümeti tarafından Doğu Türkistan halkına uygulanan zulme sessiz kalmadı. Cuma namazı sonrası Hatuniye Camii önünde bir araya gelen üyeler eylem yaptı. Grup adına konuşan Manisa Sivil Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Mesut Öner, “Doğu Türkistan'da yıllardır süren asimilasyon, baskı ve korku politikası, Uygur halkını zor durumda bırakırken, kardeşlerimizin köle gibi kullanılması, hatta satılması din ve inançlarının hiçe sayılması sorgusuz gözaltı ve tutuklamalar insan haklarının ve vicdanın hangi boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.

Çin'e boyun eğmeyen Müslümanların katledildiğine dikkati çeken Öner, “Doğu Türkistan'daki Müslümanlar yarım asrı aşan süredir Faşist Çin zulme ve soykırımı altında inim inim inliyor. Yaşanan haksızlığa ve insan hakları ile bağdaşmayan uygulamalara sesiz kalamayız. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin tek umudu Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Hükümetimiz, kardeşlerimiz için ivedi olarak bir çözüm üretmeli ve harekete geçmelidir. Buradan faşist Çin'e sesleniyoruz. Doğu Türkistan'a baskı uygulamaktan vicdanları yaralamaktan, insan haklarını çiğnemekten din ve vicdan hürriyetini gasp etmekten bir an önce vazgeç. Yeter artık. Uyarıyoruz. Akıttığınız kanda boğulacaksınız. Hiçbir zulüm ebedi değildir” diye konuştu.

Eyleme, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Sivil Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü ve Manisa Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, platform üyeleri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.