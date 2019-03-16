MASİDAP'tan 49 Müslüman için gıyabi cenaze namazı

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP), geçtiğimiz gün Yeni Zelanda'da bir camiye yapılan terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden 49 Müslüman için gıyabi cenaze namazı kıldı.

MASİDAP üyeleri, geçtiğimiz gün Yeni Zelanda'da bir camide gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 49 Müslüman için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan namazın ardından yapılan basın açıklamasında dünya liderlerine ayrıştırıcı açıklamalardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. İslam karşıtlığının siyasi bir tutum haline dönüştüğüne dikkat çeken MASİDAP Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Daha önceden benzer versiyonlarını Avrupa ve ABD'nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kimi ülkeler, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür. Bu, çok korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi batılı ülkelerin, sokaklara, caddelere, mabetlere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez" dedi.

Dini, dili ve ırkı ne olursa olsun bütün insanlığın terörü reddetmesi gerektiğini söyleyen Öner, "Biz, ırkı, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun medeniyet değerlerinin bütün insanlara ait olduğunu, zor ve şiddet kullanmak, nefret yaymak gibi terörist yöntemlerin dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun reddedilmesi gerektiğini savunduk, savunuyoruz. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. 'Öteki' üzerinden kışkırtılıp tahrik edilen ve en nihayet teröre yöneltilen sapkın duygular sonunda dönüp sahiplerini vurur, vurmaktadır, vuracaktır. Özellikle batılı aydın ve siyasetçiler, fazla vakit geçirmeden yuvarlanmakta oldukları uçurumun kıyısından dönmeli, insanlığın huzuru, mutlu geleceği için kayıtsız şartsız barışı ve insan haklarını desteklemelidir" diye konuştu.