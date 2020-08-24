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Maske takmayanlara af yok

Manisa Valiliği, 21-22-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetiminde 71 kişiye maske takmamaktan 1 kıraathaneye de maskesiz müşteri almaktan cezai işlem uygulandığını açıkladı.


Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 21-22-23 Ağustos tarihlerinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin il genelinde yapılan denetimlerde, 71 kişiye maske takmamaktan, 1 kıraathaneye de maskesiz müşteri almaktan toplam 67 bin 150 TL cezai işlem uygulandığını bildirdi.

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