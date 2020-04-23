İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

TBMM’nin açılışının 100.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Manisa'nın Salihli ilçesinde maske ve sosyal mesafeli sessiz, sade çelenk töreni düzenlendi.


Salihli'de Atatürk Anıtı'nda yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sade bir tören düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cemal Şengül ve Güven Akça ile belli sayıda öğretmen katıldı.


Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.