MASKİ, 10 bin öğrenciye su tasarrufu eğitimini anlattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Manisa'nın 17 ilçesindeki 78 okulda düzenlediği seminerler ile 10 bin öğrenciye ulaştı. Tüm ilçeleri tek tek ziyaret eden MASKİ, Manisalı çocuklara suyun önemini ve tasarruf yöntemlerini anlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, öğrencilere suyun önemi ve tasarruf yollarını öğreten Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında il genelindeki eğitim öğretim kurumlarını ziyaret etti. Proje kapsamında şu ana kadar 78 okulda düzenlenen eğitimlerde 10 bin öğrenciye ulaşıldı. Manisa'nın tüm ilçelerini dolaşan proje sayesinde çocuklar sudan tasarruf etmeyi öğrendiler. Bilinçli su tüketim alışkanlığını küçük yaşta aşılamayı hedefleyen projenin sunumlarını, MASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı ile Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personel yaptı. Renkli slaytlar yardımıyla gerçekleştirilen her sunumun ardından, çocuklara rozet ve kumbara hediye edildi.

“MASKİ her alanda hizmete açık bir kurum”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Projemiz sayesinde suyumuzun ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize anlatmaya çalıştık. Çünkü su, kıymeti bilinmesi gereken ve boşa harcanamayacak kadar değerli bir kaynak. Düzenlediğimiz eğitim seminerleriyle 17 ilçemizi dolaşarak öğrencilerimize suyumuzu nasıl koruyabileceğimizi öğrettik. Eğitimlerimizin sonunda öğrencilerimize dağıttığımız rozet ve kumbara ile özellikle tasarrufu vurguladık. MASKİ, her alanda hizmete açık bir kurum. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak su kaynaklarını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.