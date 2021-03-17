MASKİ, 20 bin yağmursuyu ızgarası temizleyecek

Manisa Merkez, Akhisar, Saruhanlı ve Turgutlu'da toplam 20 bin civarı yağmur suyu ızgarası ve 2 kilometre boy ızgara temizliği yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgara temizliklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Manisa Merkez'de 13 mahallede tamamlanan çalışmalar, bu yıl da geri kalan mahallelerde sorunlu noktalarda yapılacak temizlik çalışmalarıyla devam edecek. Mimar Sinan Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Doğu Caddesi, 8 Eylül Caddesi gibi ana arterlerde başlanan temizlik çalışmalarına daha sonra da mahalle içlerinde bulunan sorunlu noktalarda devam edilecek. Manisa Merkez'de başlayan ızgara temizlik çalışmaları, Akhisar, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde de yapılacak. Merkez ilçeler, Akhisar ve Turgutlu'da 5'er bin, Saruhanlı'da ise 2 bin ızgara temizliği ve yaklaşık 2 kilometre kadar boy ızgara temizliği yapılarak tamamlanacak.

Kış aylarına girerken de temizlik çalışmaları yapılacak

Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgaralarında her yıl düzenli bir şekilde temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. Deniz, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl merkezde 13 mahallemizde yağmursuyu ızgarası temizliği yapmıştık. Bu yıl da yüklenici firma tarafından kanalizasyon araçlarıyla vakumlama işlemi yaptığımız temizlik çalışmalarımız başladı. Öncelikle Mimar Sinan Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Doğu Caddesi ve 8 Eylül Caddesi gibi ana arterlerimizi temizleyeceğiz. Buradaki çalışmaları tamamladıktan sonra mahalle içlerimize girerek sorun yaşanan bölgelerdeki ızgaraları temizleyeceğiz. Merkez ilçelerimiz ile Akhisar ve Turgutlu'da 5'er bin, Saruhanlı da 2 bin yağmursuyu ızgarası ve yaklaşık 2 kilometre boy ızgara temizliğini 6 aylık süreçte tamamlamış olacağız. Yapacağımız bu çalışmalarla yaşanabilecek su taşkınlarında yağmur sularını kısa süre içerisinde tahliye edip cadde, bulvar ve sokaklarımızda su birikintilerini önleyerek olası sorunların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kış aylarına girerken de benzer çalışmaları yapacağız. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.