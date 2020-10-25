MASKİ, 50 yıllık su sorununu çözüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesinde 5 buçuk kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirerek mahallenin 50 yıllık su sorununu çözüme kavuştururken, Kırkağaç ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesine kesintisiz su temin etmek amacıyla içme suyu terfi hattı çalışmasına başladı.

Karakoca Muhtarı Yaşar Canyar, “50 yıllık su sorunumuzu Cengiz Ergün çözüyor”

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesinde 5 buçuk kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştiriyor. Mahalle Muhtarı Yaşar Canyar, “Mahallemin 50 yıllık su sorununu Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün çözüyor. Bizim için çok büyük bir hizmet. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'nde yaklaşık 5 buçuk kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında Karakoca Mahallesine daha sağlıklı ve kesintisiz su gidecek.

Muhtar Yaşar Canyar, “Cengiz Ergün bizim için çok büyük bir şans”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kendileri için büyük şans olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Yaşar Canyar, “Mahallemizde yıllardır su yetersizliği yaşanıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruları yaptık. Ekipler hızlı bir şekilde içme suyu isale hattı yapım işine başladı. 5 buçuk kilometrelik çalışma tamamlandığında mahallemize daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz su gelecek. 50 yıllık su sorununu Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün çözüyor. Bizim için çok büyük bir hizmet. Allah razı olsun” dedi.

Hamidiye Mahallesine daha sağlıklı ve kesintisiz su gidecek

MASKİ Genel Müdürlüğü Kırkağaç ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesine kesintisiz su temin etmek amacıyla içme suyu terfi hattı çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Kırkağaç ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde içme suyu terfi hattı çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma kapsamında Bademli Mahallesi su deposundan 1 kilometrelik içme suyu terfi hattı bağlantısı yapılarak mahalleye kesintisiz su temin edilecek.

Hamidiye Mahalle Muhtarı Ali Ercan Coşan, “Mahallemizde yaşanan su yetersizliği sorunu vatandaşlarımıza büyük problem yaşatıyordu. Bademli Mahallesindeki depodan bağlantı çalışması yapılarak mahallemize daha sağlıklı ve kesintisiz su sağlanacak. MASKİ'ye teşekkür ediyorum” dedi.