MASKİ altyapı çalışmalarına hızlandırdı

MASKİ Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesi'nde menfez imalatı yapıldı. Mahallede sorun yaşanan noktada yapılan yerinde dökme menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarına son verildi.

Öte yandan MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu, mahallede açtığı sondaj kuyusuyla ortadan kaldırdı. Saniyede 6 litre verime sahip olan sondajın analiz sonuçlarının içime elverişli çıkmasıyla birlikte MASKİ ekipleri, suyu mahallenin içme suyu deposuna bağlamak için çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen terfi ve enerji nakil hattı döşeme çalışması ile mahallelinin su problemi çözüme kavuşturuldu.

Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi'nde bulunan mevcut içme suyu terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle başlatılan hat yenileme çalışması da tamamlandı. Hatta, sık sık yaşanmaya başlayan arızaların ardından harekete geçen MASKİ ekipleri, 400 metre uzunluğundaki hattı kısa sürede günümüz standartlarına uygun hale getirdi. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte mahallede arızalardan kaynaklı su kesintileri son buldu.