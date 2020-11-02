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MASKİ, arama kurtarma ekiplerine ışık oldu

MASKİ Genel Müdürlüğü, İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında tüm ekip ve ekipmanlarıyla depremzedelerin yardımına koştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında tüm ekip ve ekipmanlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Kurum bünyesinde bulunan ışık kuleleriyle arama kurtarma ekiplerine destek olundu.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi. Kurum bünyesinde bulunan ışık kuleleri ile arama kurtarma ekiplerine yardımcı olundu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu çalışmalara tüm imkanlarıyla destek verdiklerini söyleyen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda İzmir'de yaşanan deprem sonrasında ekiplerimizi deprem bölgesine yönlendirdik. Işık kulelerimiz hava karardıktan sonra da arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam etmesini sağladı. Allah bir daha böylesi afetleri bizlere yaşatmasın. Her bir vatandaşın enkaz altından çıkartılabilmesi, arama kurtarma çalışmalarının aksamaması için idare olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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