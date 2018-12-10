MASKİ atıksu arıtma tesisi yatırımlarına devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'nde 4 milyon 100 bin TL yatırım bedeli ile inşa edeceği atıksu arıtma tesisinin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine de atıksu arıtma tesisleri inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisinin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. 4 milyon 100 bin TL yatırım bedeli ile yer teslimi gerçekleştirilen tesis ile mahallede evsel nitelikli atıksu kaynaklı çevre kirliliği yaşanmayacak.

92 kilometrelik içme suyu hattında sona yaklaşıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kavaklıdere Mahallesi'nde 92 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı. Proje kapsamında 800 metreküplük içme suyu deposunda inşaat çalışmalarına da başlandı. Mahalleye ayrıca, 400 metreküplük bir içme suyu deposu daha inşa edilecek. 6 buçuk milyon TL'lik proje ile mahallenin içme suyu sıkıntısı kalmayacak. Mahallede ayrıca yağmursuyu hattı ile ızgara imalatları da gerçekleştirilerek, yağışlı havalara karşı önlem alındı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde atıksu kaynaklı çevre kirliliğine engel olmak için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade ederek, “Daha temiz bir Manisa için hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Alaşehir ilçemize bağlı Kavaklıdere Mahallemizde atıksu arıtma tesisi inşa etmek için yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdik. İçme suyu noktasında da mahallemizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yatırımları sonrasında kazanan Manisa ve Manisalı hemşehrilerimiz oluyor. Mahallemize yapılan yatırımların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.