MASKİ, bütçesinin yüzde 45,60'ını yatırımlara ayırdı

İl genelinde yaptığı yatırımlarla atıksu arıtma tesislerinden altyapı çalışmalarına, içme suyu depolarının bakım onarımından yeni su kaynaklarına, dere ıslah işlerinden üstyapı çalışmalarına kadar birçok projeye hayat veren MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesi 860 milyon TL olarak açıklandı. Bütçesinin 392 milyon 120 bin TL'sini yatırımlara ayıran MASKİ, yüzde 45,60'lık oranla bu alanda su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılı planlamasını da sağlam temeller üzerine oturttu. İl genelinde hizmet alanında yer alan birçok dev projeye hayat veren idare 2022 yılında da atıksu arıtma tesislerinden alt ve üstyapı çalışmalarına, içme suyu depolarının bakım onarımından azalan su kaynaklarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam edecek. Kırsal mahallelerinin kalkındırılması noktasında kurulduğu günden bu yana vatandaş odaklı hizmetlere hayat veren MASKİ, Demirci, Selendi ve Köprübaşı ilçe merkezlerinin komple altyapılarını yenileyecek ve atıksu arıtma tesisleri ile yılların sorunlarına son verecek. Bu kapsamda 2022 yılı bütçesini 860 milyon TL olarak açıklayan MASKİ, bütçesinin 392 milyon 120 bin TL'sini yatırımlara ayırarak, yüzde 45,60'lık oranla bu alanda su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyada etkisi hala devam etmekte olan pandemi sürecinin zorluklarına rağmen, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak geçmişte olduğu gibi 2022 yılında da Manisa'mızı her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içindeyiz. Hemşehrilerimizin büyük heyecanla beklediği yatırımlarımızın bir kısmına da 2021 yılının son bölümünde başlamış olduk. İdaremizin 2022 yılı bütçesinin yüzde 45,60'ını yatırımlara ayırarak, diğer su ve kanalizasyon idareleri arasında ilk sırada yer alıyoruz. İlk günkü heyecan ve istekle vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Manisa'mızın daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda çalışmalarımız hız kesmeyecek” dedi.