MASKİ çevreci yatırımlarını sürdürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'ne bin kişilik prefabrik foseptik inşa ederek mahalleye sağlıklı bir atıksu depolama sistemi temin etti.

Atıksuların çevreyi kirletmemesi ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal alanların atık sularını toplamak için kanalizasyon altyapısı ile foseptik inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'ne bin kişilik foseptik imalatı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ve MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş ile mahalle muhtarı Soner Sözer ve Sarıgöl Belediyesi Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Meclis üyesi Metin Bilici imalat çalışmalarında hazır bulundu. Çalışma ile evsel nitelikli atık sular çevreye zarar vermeksizin depolanıp, vidanjörler yardımıyla en yakın atıksu arıtma tesisine götürülüyor.

“Yılların sorunu çözüldü”

Dindarlı Mahallesi Muhtarı Soner Sözer, yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade ederek, şahsı ve mahalle sakinleri adına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Muhtar Sözer, “Dindarlı Mahallesi'nin en çok ihtiyaç duyduğu hizmet foseptik imalatıydı. Yılların sorunu çözüldü. Daha sağlıklı bir çevreye kavuşacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.