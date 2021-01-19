MASKİ Demirci'ye 42 milyon TL yatırım yaptı

Demirci'de 42 milyon TL yatırım yapan MASKİ, SUKAP Projesi kapsamında ilçe merkezinde atıksu arıtma tesisi, 85 kilometre içme suyu ve 80 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Yaptıklarımız ve yapacaklarımız ortada. Projelerimiz ile hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla 17 ilçenin refahı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hizmetlerin hız kesmediği ilçelerden biri de Demirci oldu. Bu güne kadar 42 milyon TL yatırım yapılan Demirci'de altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarının tadilatından sondaj çalışmalarına, dere temizliklerinden ıslah çalışmalarına kadar birçok önemli projeye hayat verildi. İlçe merkezinde SUKAP Projesi kapsamında atıksu arıtma tesisi ve altyapı yapılacak.

Kırsal mahalleler şehir merkezi gibi oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalılara sağlıklı altyapılar tesis etmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Çocuklarımız, hemşehrilerimiz temiz su içsin, sağlıklı altyapıya kavuşsun dedik. 101 Mahalle Projesi kapsamında Alaağaç, İmrenler, Küpeler, Yarbasan, Yeşildere ve Çataloluk Mahallelerimize 48 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. 154 Mahalle Projesi kapsamında Ayvaalan, Azizbey, Ahmetler, Minnetler ve Çağıllar Mahallelerinde de alt ve üstyapı çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

İlçe merkezinde yağmur suyu hattı döşendi

Yaşanan altyapı sıkıntılarına çözüm ürettiklerini belirten Başkan Ergün, Demirci ilçe merkezinde 2 milyon 122 bin liralık yatırımla Yağmur Mahallesinde 2 kilometrelik yağmur suyu hattı döşediklerini söyledi.

109 içme suyu deposu, 43 terfi binası yenilendi

Manisalılara daha sağlıklı içme suyu temin etmek için depolarda bakım onarım ve temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Demirci ilçemizde 109 adet içme suyu deposu ile 43 adet terfi binasındaki bakım onarım çalışmalarımızı tamamladık. Otomatik klor dozaj pompası montajlarımız ile sağlıklı suyun devamlılığını sağladık. Aynı zamanda yeterli içme suyu temini noktasında ilçe merkezimiz dahil 16 adet sondaj kuyusu açtık.” diye konuştu.

Dere yatakları MASKİ'yle güvenli hale geldi

Demirci'de dere yataklarındaki temizlik çalışmasına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Ergün, hem can güvenliğini koruduklarını hem de tarım arazilerindeki ürünlere zarar gelmesinin önüne geçtiklerini söyledi. Ergün, “16 kilometre temizlik çalışması yaptık. Dere yataklarından 12 bin metreküp rüsubatı uzaklaştırdık. 15 mahallede 16 noktada kutu menfez ile koruge boru montajları yaptık. Bu çalışmalarımızla yol geçişlerini güvenli hale getirdik. İhtiyaç duyulan yerlerde çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlçe merkezine atıksu arıtma tesisi ve altyapı projesi yapılacak

Daha sağlıklı bir Manisa inşa etmek için durmaksızın proje ürettiklerini ve projeleri de başarılı bir şekilde uyguladıklarını belirten Başkan Ergün, “SUKAP Projesi kapsamında Demirci ilçemize de atıksu arıtma tesisi kazandıracağız. Proje kapsamında 85 kilometre içme suyu ve 80 kilometre kanalizasyon hattını da yenileyeceğiz. Hemşehrilerimizin refah seviyesi yükselmiş bir Manisa'da yaşaması için çalışıyoruz” dedi.

“Projelerimiz ile hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, uzak yakın demeksizin il genelinde önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, bütünüyle kalkınmış bir Manisa için çalıştıklarını söyledi. Başkan Ergün açıklamasını şöyle tamamladı: “Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza altyapıları tamamlanmış, daha yaşanabilir yerleşim yerleri bırakmak önceliklerimiz arasında. Bunun için projelerimizi hazırlıyor ve uyguluyoruz. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız ortada. Projelerimiz ile hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.”