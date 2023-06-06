MASKİ dere temizliklerine devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi'nde yaşanabilecek su taşkınlarını önlemek amacıyla 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi'nde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken çöpler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.

“Taşkın riskine karşı iyi bir önlem alındı”

Mahalle Muhtarı İdris Öz, “Çalışma güzel oldu. Memnunuz. Taşkın riskine karşı iyi bir önlem alındı. Tarım arazilerimizdeki taşkın riski giderildi. Teşekkür ederiz" dedi.