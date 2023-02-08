MASKİ ekipleri afet bölgesinde

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ekip ve ekipmanlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Afet bölgesine ulaşan MASKİ ekipleri, kurumun bünyesinde bulunan ışık kuleleri ve ekskavatörlerle çalışmalara hemen başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi. Kurum bünyesinde bulunan 2 tır, 1 paletli 1 tekerlekli ekskavatör, 2 damperli kamyon, 1 rampa kasa kamyon, 1 4x4 isuzu, 1 adet Duster, 1 adet 110 kw jeneratör, 1 adet ışık kulesi ve 20 personelle Kahramanmaraş afet bölgesine ulaştı arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu ve çalışmalara ekip ve ekipmanlarla destek verdiklerini söyleyen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda merkez üssü Kahramanmaraş olan ve diğer çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilen deprem sonrasında ekiplerimizi deprem bölgesine yönlendirdik. Şuan ekiplerimiz afet bölgesinde çalışmalara başladı. Allah bir daha böylesi afetleri bizlere yaşatmasın. Her bir vatandaşın enkaz altından çıkartılabilmesi, arama kurtarma çalışmalarının aksamaması için idare olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.