MASKİ ekipleri tecrübelerini kardeş şehir Oş'ta paylaştı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet, Kırgızistan'ın Oş şehri Karasu ilçesinde bulunan içme suyu tesislerinde teknik incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, tesisin daha da geliştirilmesi noktasında Oş Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürü Talant Baykişiev ile tecrübelerini paylaştı.

Kırgızistan'ın Oş (Osh) şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve beraberindeki heyet, Haziran ayında MASKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etmiş, çalışmalar hakkında detaylı bilgi almıştı. Ziyaretin ardından davet üzerine Oş şehrine giden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de Karasu ilçesinde bulunan içme suyu tesislerinde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'e incelemeleri esnasında Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kadir Emin Alpözen, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı mühendislerinden Selim Çakıcı ve Oş Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürü Talant Baykişiev eşlik etti. İncelemeler esnasında içme suyu tesislerindeki teknik sorunlara değinilerek çözümü noktasında bilgi alışverişinde bulunuldu. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Oş heyetiyle tesisin geliştirilmesi noktasında tecrübelerini paylaştı.

“Teknik incelemelerimiz devam edecek”

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa'nın kardeş şehri Kırgızistan'ın en büyük ikinci şehri olan Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve beraberindeki heyet Haziran ayında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında iki şehir halkı arasında kültürel iş birliği kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü de imzalanmıştı. Bizler de MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tecrübelerimizi paylaşmak adına şehrimizi ziyaret ettik. İçme suyu arıtma tesislerinde teknik incelemeler yaparak bilgi alışverişinde bulunduk, tecrübelerimizi aktardık. İçme suyu arıtma tesisi ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi noktasında teknik incelemelerimiz devam edecek” dedi.