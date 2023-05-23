MASKİ ekipleri yaşanabilecek büyük sorunların önüne geçti

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan dolu ve yoğun sağanak yağış ile birlikte harekete geçen MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların mağdur olmaması adına tüm noktalara müdahale etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde etkili olan dolu ve anlık sağanak yağış sonrasında tüm ekipleri ile teyakkuza geçti. Yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların vatandaşlara mağduriyet yaşatmaması adına yoğun mesai harcayan MASKİ MAKOM ekipleri, su birikintilerine anında müdahale etti. Çalışmalarda, tıkanan rögar kapaklarını ve yağmur suyu ızgaralarını temizleyen ekipler, yağmur sularının sağlıklı bir şekilde deşarjını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de münferit su baskınlarına anında müdahalede bulundu. Yürütülen özverili ve yoğun çalışmalar neticesinde yaşanabilecek büyük çaplı olumsuzlukların önüne geçildi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da yağışın etkili olduğu noktalarda incelemelerde bulundu. Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MASKİ ilçe Şefi Uğur Akıncı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Berkan Cengiz de eşlik etti.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Genel Müdür Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Selendi ilçemizde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen üstyapı çalışmalarının ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen doğal gaz çalışmalarının olduğu bölgelerde dolu ve sağanak yağış nedeniyle kısmi zararlar oluştu. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekipler kısa sürede sahadaki münferit durumlara müdahalede bulunarak büyük çaplı olumsuzlukların önüne geçtiler. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına dört koldan çalışmalar yürüttük. Tüm ekiplerimiz, özverili bir şekilde sahada görev yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.