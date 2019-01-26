MASKİ ekiplerinden İzmir Caddesi'nde yoğun mesai

Dün akşam saatlerinde başlayarak Manisa'yı etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle MASKİ ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle 7/24 sahada görev yapıyor. Yunusemre ilçesinde de Spil Dağı'ndan gelen deredeki rüsubatların hatları tıkaması dolayısıyla ekipler dün akşam saatlerinden itibaren sahada müdahalede bulunuyor. Batı Kışla ve Yunusemre Belediyesinin içerisinden geçerek YSE Kavşağına giden deredeki rüsubatların tıkadığı kanallar İzmir Caddesi'ndeki 100 metrelik bir alanda taşkına sebep oldu. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak da sıkıntı yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

İzmir Caddesi'nde Yunusemre Belediyesinden başlayarak Merkez Efendi Devlet Hastanesine kadar olan tek şeridi kapatan MASKİ ekipleri, tıkanan kanallardaki rüsubatları sürekli temizleyerek caddedeki suyun akışının kontrolünü sağlıyor.