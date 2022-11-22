MASKİ Genel Müdürü Aslay: “Daha yaşanılabilir bir Soma için çalışıyoruz”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında kabul etti. Ziyarette, Soma'da hayata geçirilen yatırım ve projeler değerlendirilirken, Genel Müdür Aslay, “17 ilçede tüm ekiplerimiz ile sahadayız ve hizmet üretiyoruz. Soma ilçemizde de birçok yatırım ve projeyi ilçe halkımızla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde bundan sonraki süreçte de daha yaşanılabilir bir Soma için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında ağırladı. Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Soma Belediye Meclis üyesi Hüseyin Gündoğan, Soma Belediyesi İmar İşleri Müdürü Serhat Sevinç ve yetkili personel de bulundu. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, kendilerini makamında ağırlayan Genel Müdür Aslay'a teşekkür ederek, Soma'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Başkan Tulup, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde ilçemizin refah seviyesini yükselten yatırımlara hayat verildi. Manisa, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra ilçemizin ihtiyaçları tek tek belirlenerek kalıcı yatırımlar yapıldı. Hizmetleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e Somalılar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Soma'ya katkıda bulunuyoruz”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ise, “Soma Belediye Başkanımıza nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum. 17 ilçemizin tamamında olduğu gibi Soma'mızda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün belirlediği hedef ve vizyon doğrultusunda birbirinden önemli projelere hayat verdik. İlçenin çevresini korumak adına 38 milyon TL yatırım bedeli ile modern bir atık su arıtma tesisi kazandırdık. Kırsal kalkınma noktasında büyük öneme sahip 101 ve 154 mahalle projemiz ile 14 mahallemizin alt ve üstyapısını yeniledik. Soma merkezde yağışlı havalarda meydana gelen taşkın sorununa yaptığımız 18 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasıyla son verdik. İlçe merkezine hizmet veren deponun yerine 7 bin 500 tonluk yeni bir içme suyu deposu inşa ettik. Bu sayede, Soma'ya ulaşan içme suyunun hem verimini hem de kalitesini artırdık. Merkez Hamidiye İçme Suyu İsale Hattı döşeme işimiz ile kesintisiz su için bir önemli çalışmayı daha tamamladık. Kırsal mahallelerimizde yer alan 63 adet içme suyu deposunu yeniledik. 25 adet içme suyu sondajı açtık. Sözün özü, Soma'da 112 milyon TL yatırım bedeliyle saymakla bitmeyecek birçok önemli yatırıma hayat verdik. Proje üretmeye ve hizmetlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Soma ilçemize yatırım ve hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.