MASKİ Genel Müdürü Aslay'dan önemli açıklamalar

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı Mayıs ayı 1'inci Olağan Genel Kurulu 1'inci oturumunda komisyonlara sevkine karar verilen maddeler MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında görüşüldü. Genel Müdür Burak Aslay, meclis üyelerine 2021 yılı faaliyet raporu ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı 1'inci Olağan Genel Kurulu 1'inci Birleşiminin ardından ilgili komisyonlar toplandı. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlık ettiği komisyon toplantısında MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Emre Özünlü ve Gökhan Çevik, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Demet Kırkpınar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı da yer aldı. Genel Kurulun ilk birleşiminde komisyona sevkine karar verilen, Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ve Hukuk ve Tarifeler komisyonunu ilgilendiren gündem maddeleri komisyon üyeleri tarafından görüşüldü. Ardından MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay tarafından komisyon üyelerine 2021 faaliyet raporunun detaylı bir biçimde sunumu yapıldı. Genel Müdür Burak Aslay, “Gediz ve Bakırçay Havzalarının eski özlenen günlerine kavuşması için kurulduğumuz günden bu yana yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak ilçe ve belde belediyelerinden devraldığımız 13 atıksu arıtma tesisini yeniden çalışır duruma getirdik. Ardından Manisa, Turgutlu, Soma, Gördes ve Alaşehir Merkez ile Alaşehir Kavaklıdere Mahallesine atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Bu tesislerimizden Alaşehir merkez ve Kavaklıdere Mahallesi'ndeki tesisleri son 3 yıllık dönemde ilimize kazandırdık. Atıksu arıtma tesislerine bugüne kadar 387 milyon TL yatırım yaptık. 290 milyon metreküp atıksu arıtımı yaptığımız tesislerimiz ile bereketli havzalarımızı koruma altına aldık. 19 tesisimiz ile evsel nitelikli atıksu kirliliğine son vermek için yürüttüğümüz çalışmalar çerçevede Sarıgöl Merkezde de inşaat çalışmalarımız hızla ilerliyor. Demirci ve Selendi Merkeze de atıksu arıtma tesisleri inşa etmek için temel attık. Kırkağaç ilçemiz İlyaslar Mahallesine inşa edeceğimiz tesisinde de yer teslimini yüklenici firmaya yaptık. Köprübaşı ilçemiz için de artık son aşamaya geldik. Bu 3 ilçemize de tesis inşa ederek atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız. Köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde inşa ettiğimiz fosseptikler sayesinde vidanjörlerimiz aracılığıyla atıksuları en yakın tesisimize taşıyıp arıtıyoruz. Ayrıca kırsal mahallelerdeki hatları ana toplayıcı hatlar ile birleştirip atıksuları sağlıklı bir şekilde mahallelerimizden uzaklaştırıyoruz. MASKİ kurulmadan önce nüfusun yüzde 34'üne atıksu arıtma hizmeti verilirken bu rakam bugün yüzde 77 seviyelerine taşındı. Hedefimiz ilimizin yüzde 100'üne bu hizmeti sağlamaktır” dedi.

İl genelinde bugüne kadar 1.239 adet içme suyu deposunun bakım, onarım ve revizyonunu yaparak vatandaşlara daha sağlıklı içme suyunun ulaştığını kaydeden Genel Müdür Burak Aslay, “Son 3 yıllık hizmet dönemimizde 113 adet içme suyu deposunu A'dan Z'ye yeniledik. Manisalılara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. 123 adet daha depomuzu yenilemek için listemizi hazırladık. 2019 yılı Mart ayından sonraki hizmet dönemimizde 7 adet de içme suyu deposu inşa ettik. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı su temin etmek için 23 adet içme suyu deposu inşaatımız da sürüyor. 25 adet daha içme suyu deposu inşa etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslay, “İlimiz merkezinde Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisimizden günde 75 bin metreküp suyu hanelere ulaştırıyoruz. Manisa'mızın içme suyunun yüzde 60'ını Akpınar'daki tesisimizden karşılıyoruz. İçme suyumuz gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirastır. Bu yüzden su kaynaklarımızı korumak çok büyük öneme sahip. Biz de bu noktadan hareketle Akpınar'daki tesisimizde arıtım sürecinde kullanılamaz hale gelen 2.000 metreküplük suyu yeniden içime elverişli hale getirdiğimiz geri kazanım tesisimiz ile su kaynaklarımızı korumak için önemli bir adım daha attık” dedi.

Manisa'da içme suyu ihtiyacının yüzde 95'inin yeraltı suları ile karşılandığını belirten Genel Müdür Aslay, “Bu nedenle en önemli giderlerimizin arasında enerji giderlerimiz yer alıyor. İlimizde bugüne kadar 504 adet sondaj kuyusu açtık. Son 3 yıla baktığımızda vatandaşlarımıza yeterli içme suyu temin etmek için 162 adet sondaj açtığımız görülüyor. Geri kalan hizmet dönemizde ise 250 adet içme suyu sondajı daha açmayı planlamaktayız. Manisa'mızda 106 adet içme suyu arıtma tesisimiz ile hanelere daha sağlıklı su ulaştırıyoruz. İçinde bulunduğumuz hizmet döneminde 15 adet daha içme suyu arıtma tesisini hemşehrilerimize kazandıracağız” dedi.

“Güneş enerji santralleri ile çevreci yatırımlara imza atıyoruz”

Güneş enerji santrali gibi çevreci yatırımlara önem verdiklerini belirten Genel Müdür Burak Aslay, “Bu sayede artan enerji giderleri için alternatif kaynak da oluşturuyoruz. Çevreci yatırımlarımız ile hem Manisa'mızı koruyoruz hem de elektrik giderlerimizi azaltıp, bütçemizin daha büyük bir bölümünü hemşehrilerimize yatırım olarak aktarıyoruz. Bu çerçevede Yunusemre ilçemiz Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimiz ile Seyitli Mahallesinde Kurulu gücü 2 megavat gücünde olan güneş enerji santralleri inşa ettik. Tesislerimizde bugüne kadar 5 milyon TL'lik enerji üretimi yaptık. Seyitli Mahallemize 5 Megavat, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimize ise 1 megavat gücünde yeni tesisler inşa edeceğiz. Bu tesislerle ilgili gündem maddelerini 16 Mayıs'ta meclisimizin 2. oturumunda görüşeceğiz” dedi.

Aslay, “Bir şehrin en büyük önceliklerinden biri de sağlıklı altyapı ağları. Kurulduğumuz günden bu yana 101 ve 154 Mahalle Projelerimiz ve ilgili daire başkanlıklarımız bünyesinde ilimizdeki 1.088 mahallenin 252'sini daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılacak altyapılar ile tanıştırdık. Hizmetlerimiz bununla sınırlı kalmadı. Altyapısını yaptığımız mahallelerin üstyapısını da yeniden inşa ettik. Kırsal mahallelerimizin şehir merkezinden farkı kalmadı. Bugüne kadar 4 bin 700 metre altyapı çalışması yaptığımız ilimiz genelinde son 3 yılda 101 kilometre kanalizasyon, 140 kilometre içme suyu, 27 kilometre de yağmur suyu hattı döşedik. 443 bin metrekare de üstyapı işine hayat verdik. Şu an 479 kilometre kanalizasyon, 428 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışmamız ile 2 milyon 353 bin metrekarelik üstyapı işimiz devam ediyor. Bu Genel süreçte 9 mahallemizde alt ve üstyapı çalışmalarımız noktalanırken 33 mahallemizdeki işimiz hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi.

Muradiye Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor

Muradiye Mahallesi'nin altyapısının yenilenmesi ile ilgili gündem maddesinin 2. oturumda oylanacağını ifade eden Aslay, “Yunusemre ilçemiz Muradiye Mahallesinde 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve yeni atıksu arıtma tesisi yapacağız. Projemiz; Akgedik, Yağcılar, Karaali ve Evrenos Bölgelerini içine alıyor. Dünya Bankasından alacağımız kredi ile Kırkağaç ilçemiz Gelenbe Mahallemizin altyapı çalışmaları ve Gördes ilçemizde tahsisini almış olduğumuz kaynaklardan da 28 kilometrelik içme suyu isale hattı döşeyeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile ortak prestij caddelerine de dokunduklarını belirten Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan prestij cadde çalışmaları çerçevesinde eski altyapıları sağlıklı hale getiriyoruz. Bu çerçevesinde, Manisa Merkez, Gördes, Alaşehir ve Saruhanlı ilçelerimizde altyapı imalatları yapacağız” dedi.

“154 mahalle projesini tamamlamak istiyoruz”

154 Mahalle Projesi çerçevesinde Kula, Demirci, Saruhanlı, Salihli, Köprübaşı, Turgutlu, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde de alt ve üstyapı çalışması yapılacağını belirten Genel Müdür Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, kırsal mahalleleri sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturmak için önemli adımlar atıyor. Bu çerçevesinde 101 Mahalle Projemizi tamamladık. 154 Mahalle Projemizin de büyük çoğunluğunu Allah'ın izniyle bitirdik. Geri kalan mahallelerimiz için de ihaleye çıkarak çalışmalarımızı tamamlama hedefindeyiz. Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde siz değerli meclis üyelerimizin de harcadığı yoğun mesainin ardından bu çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Biz, Başkanımız önderliğinde Manisalı hemşehrilerimiz için ihtiyaç duydukları yatırımlar noktasında proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.

821 mahallede 1 milyon 100 bin metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Aslay, “Dere yataklarından 895 bin ton çöpü uzaklaştırdık. Son 3 yıllık dönemimizde ise 662 kilometre dere temizliği yaparak 327 bin ton çöpü su akışına engel olmaması için temizledik. Bugüne kadar 17 kilometre dere ıslahı yaptığımız ilimizde son 3 yılda 1,5 kilometresine imza attık. 49 mahallede 41 korkuluk imalatı yaptık. Bu korkulukların 14 kilometresini ise son 3 yıllık hizmet dönemimizde hayata geçirdik. Prefabrik kutu menfez ve koruge boru montajlarımız ile de yol ve yaya geçişlerini güvenli hale getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Genel Müdür Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek konuşmasını bitirdi.