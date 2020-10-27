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MASKİ Genel Müdürü Aslay'ın acı günü

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın babası Basri Aslay vefat etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'ın babası Basri Aslay vefat etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, cenaze törenine katılarak Genel Müdür Aslay'a baş sağlığı ve sabırlar diledi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay'ın babası Basri Aslay Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Aslay'ın, Şehzadeler ilçesi Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Erman Aydınyer, Emre Özünlü, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Aslay'a başsağlığı dileklerini ileterek sabır diledi.


Merhum Aslay'ın cenazesi Yunusemre ilçesi Dazyurt Mahallesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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