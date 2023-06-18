MASKİ, haziran ayı su faturalarında 14'üncü sırada

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, diğer Su ve Kanalizasyon İdarelerinin su faturaları üzerinden bakıldığında MASKİ'nin 30 Büyükşehir arasında haziran ayı itibarıyla da su fiyatlarında 14'üncü sırada olduğunu belirtti.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı 1'inci Olağan Genel Kurulu İkinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Müdür Burak Aslay da Genel Kurulda gündeme ilişkin yaptığı sunumda, diğer Büyükşehir Belediyelerinin su faturaları üzerinden örnekler verdi ve Haziran ayı su ücret tarifelerinde diğer illerle Manisa'nın olduğu yeri kıyasladı.

"Faturanın tamamına bakmak gerekiyor"

Aslay, diğer Büyükşehir Belediyelerinin su faturalarını komisyon üyelerine de dağıttıklarını ifade ederek, “Sıralama yapılırken faturaya yansıyan tüm bedellerin dikkate alınması gerekir. Su bedeli, atık su bedeli ve bakım bedeli. Bakım bedellerine baktığımızda; Sakarya SASKİ 15 Lira, Tekirdağ TESKİ 11 Lira, Trabzon TİSKİ 4,5 Lira, Ordu OSKİ 14,72 Lira alıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ise herhangi bir bakım bedeli almıyor. İlçe Belediyelerinin Katı Atık Toplama Bedeli, Büyükşehir Belediyelerinin bertaraf bedeli, ÇTV ve KDV'leri dahil ettiğimiz zaman haziran ayı fiyatlarına göre 14'üncü sıradayız” dedi.

Aslay, su faturaları üzerinden örnekler verdi

Aslay, açıklamalarının son bölümünde, gerçek kişilere ait su faturaları üzerinden aboneye yansıyan bedeller ile ilgili diğer illerden de örnekler verdi. Aslay, tüm bedeller eklendiğinde Manisa'da 1 metreküp suyun 25,52 TL olduğunu ifade ederek, “İzmir'de vatandaşın kullandığı 1 metreküp su, tüm giderler dahil 63 TL. Diğer bir vatandaş, Aydın'da 2 metreküp suyu 79,39 TL'ye kullanmış. 1 metreküp su Balıkesir'de 25,55 TL, Tekirdağ'da 40 TL, Gaziantep'te 28 TL, Kocaeli'de 24 TL ve Ordu'da 35 TL fatura gelmiş. Sakarya'da 2 metreküp su kullanan vatandaş 65 TL, yani 1 metreküpüne 32,50 Lira ödemiş. Bunların hepsi gerçek kişilerin faturalarıdır” diyerek, verdiği örnekleri noktaladı.

"İçme suyu bedellerinin daha aşağı düşürülmesi için baraj yapılması gerekiyor"

Manisa'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 97'sinin sondajlarla karşılandığını söyleyen Genel Müdür Aslay, bunun da enerji maliyetini arttırdığını belirterek, içme suyu barajı yapılmasının Manisa için önemini şöyle anlattı: “İçme suyu maliyetlerini düşürmek için en büyük giderimiz olan enerji maliyetimizi düşürmemiz gerekiyor. Bunun için de güneş enerji santrallerimizi ve mikro hidrolik enerji santrali gibi projelerimizi hayata geçiriyoruz. Fakat artan enerji maliyetlerini azaltmak için birçok proje üretsek de Manisa, hem büyümeye hem de nüfus artışına oldukça müsait olan bir il. İçme suyumuzun neredeyse tamamını yeraltı sularından karşılıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Manisa'mızı bekleyen daha büyük bir zorluk var. Sadece enerji maliyetlerini düşüren projelerle maliyetleri aşağı çekemeyiz. Manisa'da da sürdürülebilir bir su yönetimi de elde edemeyiz. Biz sondaja dayalı içme suyuna devam ettiğimiz sürece bu bedellerin üzerine koyarak devam etmiş olacağız. Hem sürdürülebilir su yönetimi hem de maliyetlerin düşürülmesi için Manisa'ya içme suyu barajı yapılması büyük önem taşıyor.”