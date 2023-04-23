MASKİ il genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmaları çerçevesinde Salihli'de kanalizasyon hattı, Yunusemre ilçesinde terfi hattı yenilemesi ve içme suyu deposuz temizliği ile Saruhanlı ilçesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin refah seviyesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince geçtiğimiz aylarda yüklenici firmaya yer teslimi yapılan Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde de altyapı çalışması yapıldı. Mahalleye bin 300 metre kanalizasyon hattı döşendi. Mahalle muhtar azası Sinan Akyol, “Bu bölge yeni yerleşim alanı. Haneler çoğaldıkça altyapı ihtiyacı da hasıl oluyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 300 metrelik kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde 3 kilometrelik terfi hattı yenileme çalışmalarına başladı. Çalışma, özellikle yaz aylarında aşırı su tüketimi nedeniyle meydana gelen fiziki su kayıplarını önleyecek. Mahalle muhtarı Mevlüt Çetinkaya, “Mevcut içme suyu hattında yaklaşık olarak 3 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muslih Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposunda da temizlik çalışması yaptı. Çalışma ile depo daha sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuştu. Bölgeye kesintisiz içme suyu ulaşması sağlandı. Mahalle Muhtarı Ramazan Dilek, “Vatandaşlarımıza ulaşan suyun hijyenik ve sağlıklı olması için MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı depo temizlik birimi, mahallemizde bulunan içme suyu deposunda teferruatlı bir bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı. Emek veren tüm personele teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarım arazileri MASKİ ile koruma altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çerkezosmaniye Mahallesi'nde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Yürütülen çalışma ile bölgedeki tarım arazileri yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlardan korunacak. Çerkezosmaniye Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner, “Mahallemizdeki dere yatağının etrafında tarım arazileri bulunuyor. Muhtemel yağışlara karşı temizlik yapıldı. Zararlı maddeler alındı. Kötü görüntüde ortadan kalktı. Taşkınlara karşı önemli bir çalışma" ifadelerini kullandı.