MASKİ il genelinde yeterli ve kaliteli su için çalışıyor

MASKİ ekipleri Yunusemre ilçesinin Karaali Mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına başlarken, Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesine de 5 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı.

Karaali Mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu hattı çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına başladı. 5 milyon TL yatırım bedeline sahip olan çalışma tamamlandığında bölgedeki içme suyu sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına başladı. İmalat çalışmaları Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılıyor. 5 milyon TL yatırım bedeline sahip çalışma tamamlandığında bölgeye daha verimli, kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaşacak.

Mahalle muhtarı Metin Yardımcı, “Karaali mahallemiz gün geçtikçe büyüyor. Yeni yerleşim alanları artıyor. Bu da altyapı ihtiyacını beraberinde getiriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemiz ile sanayi arasındaki bölgede 6 kilometrelik içme suyu hattı çalışmasına başladı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kabazlı'ya daha verimli içme suyu için sondaj çalışması yapıldı

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Saniyede 5 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

Mahalle muhtarı Selahattin Akcan, “Zamanla mevcut içme suyu kaynağımızda yetersizlik kendini göstermeye başladı. Sürekli arıza meydana geliyor, su da yeterli gelmemeye başlıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü, hızlı bir şekilde sondaj çalışması yaptı. 5 litre verime sahip olan sondajımız test sonuçlarının olumlu gelmesi durumunda bağlantı yapılarak mahallemizin kullanımına sunulacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.